Douwe Bob snapt het niet en die eikel in de studio ook niet. "Jullie willen dat altijd alles normaal is. Artiesten zijn niet normaal, leg je erbij neer," Artiesten mogen dan niet normaal zijn, hetgeen overigens zwaar te betwijfelen is, dat betekent niet dat ze niet de meest basale niveau's van fatsoen hoeven te hanteren. Er is hier sprake van een simpele, normale uitruil tussen mensen, een item in een normaal programma in ruil voor extra marketing, en dan vertelt Douwe Bob dat ze 'm eigenlijk een beetje storen in zijn werk en dat ze voor hem helemaal niet belangrijk zijn. Nou, dan niet, geen uitruil, geen verdere normale exposure.

Ze legt zich er eenvoudigweg bij neer. "Als jij je niet normaal gedraagt, dan gaat gewoon de stekker eruit. Als jij niet normaal wilt doen, prima, geen probleem, maar dan eindigt hier ons gesprekje. Donder op met je abnormale reactie.

Denk dat het management van Douwe Bob ook op een behoorlijk normale wijze heeft gereageerd op zijn houding.

Kostelijk is haar reactie achteraf. "Daar gaan we echt geen aandacht aan besteden!". En klaar is Kees, volgende onderwerp.