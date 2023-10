Bij de NOS weten ze het niet meer. Eerst was Studio Voetbal de "journalistieke" tegenhanger van VI, toen moest Studio Voetbal juist gezellig worden en werden iedere week Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk uitgenodigd, toen moest Pierre van Hooijdonk opeens zijn muil houden, daarna mocht Pierre van Hooijdonk weer terugkomen en nu mag er opeens PUBLIEK bij de uitzendingen. Dus hee. Als u zin hebt om een uur lang uw mond te houden terwijl Arno Vermeulen aan het woord is, dan bent u binnenkort van harte welkom in het gebouw van de NOS.

PS Niet over de vloer van de redactie lopen, want voor u het weer wordt u lastiggevallen door hitsige turnredacteurtjes.