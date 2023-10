Het allerzinlooste beroep op de wereld is consultant. Bedrijven die al hun werknemers die iets kunnen hebben ontslagen, huren je in om voor drie keer zoveel salaris twee keer zo weinig te doen, maar dan wel met flitsende PowerPoints en Excel-sheets die de sukkel die je heeft aangenomen niet begrijpt. Gouden business, of het nou is om misdaden bij de overheid wit te wassen (PwC), actief deel te nemen aan die misdaden (Deloitte) of discriminerende "oplossingen" te bedenken voor een overheid die zijn eigen moreel kompas kwijt is (KPMG). En wat er ook gebeurt, de consultants winnen altijd. Leest u bovenstaand stuk, waarin Follow the Money the money followt, maar eens even. Minstens (minstens!) 300 miljoen euro uit het coronaherstelfonds belandde in de zakken van consultants. Accenture alleen al graaide voor meer dan 80 miljoen in de belastinggeldpot. Lekker gewerkt, pikken.