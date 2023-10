:

Ach, ik heb Wijnberg helemaal niet hoog zitten. Voor mij viel hij als 'filosoof' door de mand met zijn "Nietzsche en Kant lezen de krant" waarin hij er blijk van gaf totaal niet te begrijpen wat Nietzsche met ressentiment had.

www.goodreads.com/nl/book/show/637564...

Maar ik heb het nog minder met die refo's die daar hoog van de toren zitten te blazen alsof het Christendom niet anders heeft gedaan dan de wetenschappen bevorderen. Wat wij Verlichting noemen is een keihard gevecht geweest, op leven en dood, tussen Kerk en Wetenschap. Ja, de Kerk was op zoek naar Waarheid, maar eigenlijk enkel op zoek naar bevestiging van de Waarheid die al gegeven was. De zoektocht naar de waarheid heeft uiteindelijk de Kerkelijke waarheid de nek omgedraaid, en daar hebben ze bij de EO nog een kater van met z'n allen.

Wat volgens mij het probleem van deze tijd is, is dat we nu pas beseffen dat we het werk dat met de Verlichting is gestart nooit hebben afgemaakt, dat we aarzelen om alleen nog maar in de afgrond te kijken die we zelf gecreëerd hebben. En dan is Wijnberg niet bepaald een figuur die daarbij kan helpen, maar die andere twee lijken me nou ook niet de figuren van wie je het moet hebben.

Zoals gezegd, dit soort gesprekken is al duizendmaal gevoerd en wordt steeds weer opnieuw opgestart. We willen er kennelijk niet aan.

www.youtube.com/watch?v=Goy2YJLFI-I