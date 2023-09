De Partij voor de Dieren zit zonder lijsttrekker. Terwijl het congres in Den Bosch het vertrouwen in Esther Ouwehand uitsprak - 96,3 procent van de 1600 leden in de zaal - treedt ze toch tijdelijk terug. De beschuldigingen van integriteitsschendingen zitten haar niet lekker. Het nieuwe bestuur is niet ingelicht door het oude over wat precies de beschuldigingen inhouden en Ouwehand weet zelf ook van niets. "Ik weet nog steeds niet wat die meldingen precies waren en het huidige bestuur ook niet. Het is ons helaas niet gelukt om vandaag klare wijn te schenken. Dat is naar voor mij, maar ook voor jullie. Het goede nieuws is dat ik er heel veel vertrouwen in heb dat het goed gaat komen", aldus Ouwehand. Tot die tijd gaat ze geen campagne voeren en is ze ook geen fractievoorzitter.