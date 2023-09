Niet de gehaktbal in het verhaal

Gooi twee van onze favoriete menstypes (boa's en mensen uit Urk) in een boksring en het wordt toch een ingewikkelde affaire. Nu weer heeft zo'n zeebonk (Jan K.) met z'n dronken kop ruzie gemaakt met een boa. Normaal is Jan 'wel goed' met de boa's (behalve dan met die ene die hij in 2020 de haven in duwde), nu kreeg hij het flink aan het plastic vorkje met zo'n Tweede Divisie-politieman. De boa's kwamen een of andere alcoholcontrole doen bij een kroeg op Urk (tip: doe dat niet). "K. en wat vrienden stonden buiten en vroegen of ze een gehaktbal wilden. De mannen weigerden, maar dat vond K. geen goed antwoord. Hij sneed een stukje bal af, haalde dat door de mayonaise en hield het aan zijn vorkje dichtbij het gezicht van een van de ambtenaren. (...) K. drukte ineens de gehaktbal met kracht in het oog van de andere boa. 'Heel vies en respectloos', vond de rechter. 'Gevaarlijk ook, met zo’n plastic vorkje met scherpe tanden eraan'." Een maand later had onze Jan nog een keer mot omdat-ie ingreep toen een van z'n maten klappen kreeg. "De politierechter vonniste conform, al matigde hij de taakstraf naar 80 uur, mede omdat het slachtoffer in Café Havenzicht zelf als eerste sloeg. Hij vond het gehaktbalincident bovendien geen mishandeling, zoals de aanklager zei, maar een juridisch lichtere belediging." En wat hebben we nu geleerd met z'n allen? Iemand aanvallen met een gehaktbal met mayonaise = geen mishandeling, maar een belediging.