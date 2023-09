Mooi moment om hier m'n een tweetje met John Cleese @ Twitter te delen. Absolute gouden reactie die ik noetzag aankomen, laat staan dat ik überhaubt een reactie verwachtte. Ik kan nu in vrede sterven:

JC: "I agree that empires are and always have been evil

The history of the world is a history of stronger groups oppressing weaker ones

Therefore, sadly, empires have been the fundamental unit of political organisation for millenia

So it wasn't the British who invented the idea"

Ik: "Would you agree that at the time & historically that the Empire was the lesser of evil and that the west in general is and has been the past 200 years the lesser evil?"

JC: "Well, let me just say this...

Python never got any complaints about "What have the Romans ever done for us ?"

But I guess we will soon - after 45 years !"

twitter.com/JohnCleese/status/1558922...