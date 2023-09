Veel vrouwen hè

Meloni beloofde tijdens haar verkiezingscampagne meermaals een maritieme blokkade op te werpen om deze toestanden te voorkomen. Maar daar is - tot het grote ongenoegen van 's werelds rechter flanken - nog welgeteld niets van terecht gekomen. De amfibische operatie vanuit Tunesië en Libië begon drie dagen geleden en gisteren stond de teller op een aanwas van 6.762 nieuwe Europeanen. Naar verwachting wordt dat aantal vandaag of morgen nog flink naar boven bijgesteld.

MELONI WAAR BEN JE EN WAT DOE JE. Politico kopte eind augustus nog: "How Italy’s far-right leader learned to stop worrying and love migration". En lazen we dat ondanks haar verkiezingsbeloftes, "During her time in office, she has taken a markedly different tack — presiding over a sharp spike in irregular arrivals and introducing legislation that could see as many as 1.5 million new migrants arrive through legal channels. (...) Meloni is presiding over a country that is economically stagnant and in demographic decline. Over the last decade, Italy has shrunk by some 1.5 million people (more than the population of Milan)."

Interessant, de nieuwe aanwas onder Meloni exact even groot als Italië's inheemse demografische krimp. Zou dat het echt zijn, ja? Veel meer beelden na de breek en hier bij Local Team.

Instant Update: Tunesië weigert EU-delegatie toegang tot land! Zo "blijkt uit een brief van het Tunesische ministerie van Buitenlandse Zaken. In de brief staat dat de delegatie geen toestemming krijgt om het land in te reizen, een reden daarvoor wordt niet gegeven." Waarschijnlijk heeft het te maken met volstrekt terechte Europese kritiek op het Tunesische slavendrijvers-regime dat Europa al jaren achtereen bij de neus neemt.

