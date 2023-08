Ooooooo jongens wat een ontiegelijk zweefteefartikel in het AD over die miljoenmiljard coaches die Nederland plots heeft. Het opent deuren want je verslikt je zowat in je havermelk. We zijn een land vol gekken met gebreken en als maden uit de GFT-container duiken er plots overal coaches op. Te lui om een baan te zoeken, verblind door makkelijk geld, verstrooid door de gedachte dat ze daadwerkelijk iets kunnen of bijdragen met hun domme slappe gelul. Rare gek Roos Vonk is uit de hel getrokken om weer dingen te roepen en coach Marnix Pauwels 'vond coaches ontzettende sukkels, zweverige types waar hij weinig mee kon'. Dat vinden wij nu nog steeds: coaches zijn namelijk ontzettende sukkels, zweverige types waar je geen zak mee kan. Iedere rare debiel kan coach worden. Als je te achterlijk bent een studie psychologie af te ronden kun je altijd nog coach worden. Het maakt ook allemaal geen flikker uit. Je kiest een nicheprobleem, een nicheoplossing, je hangt er een ingewikkelde (Engelse) term achter en je bent coach. Bijvoorbeeld: pijn bij het poepen, op klankschalen rossen met paardenhoeven, Inner Growth Finder. Coach! Heb jij ook pijn bij het poepen? Kom dan samen met paarden op klankschalen rossen! Inner growth finder Judith helpt jou in je zoektocht naar formele triage UIT JE REET. Er is zelfs zoiets als NOBCO, een beroepsorganisatie voor coaches. Natúúrlijk zitten al die coaches in Amsterdam, want Amsterdam maakt mensen knettergek. Coaches zijn mensen die geen vrienden hadden en ze zijn bedoeld voor mensen die geen vrienden hebben. In plaats van gewoon een BAAN te zoeken zitten deze holistisch gemankeerde idioten hun tijd te verdoen met het oplichten, uitvreten en voor de gek houden van anderen. Het komt ook allemaal voor uit een ERVARING. Ik maakte dit mee, misschien maak jij het ook wel ooit mee, nu ben ik coach Grafbert. Hier, kom maar tegen boomstammen fluisteren (foto boven), misschien verdwijnen dan wel je erotische gevoelens als je een foto van Henny Huisman ziet. FLIKKER. EENS. OP. GRAFBERT!

Stel: iemand heet Piet. Piet is onzeker over zijn baan en hij heeft geen vrienden om dingen mee te overleggen, of hij mag thuis niet weg van Sharon, dat kan natuurlijk ook. Dus in plaats van dat hij naar het café gaat, zoals normale mensen, roept hij de hulp in van een of andere Adger of Bernadette of zo'n gare Judith. Goh Adger geef jij mij eens perspectief. Nou PIET, je had ook een avond kunnen zuipen met je beste vrienden en hen advies kunnen vragen. MAAR JE HEBT GEEN VRIENDEN EN NU HEB JE EEN COACH IK KOST € 150 PER UUR. En als die Piet eenmaal is gehersenspoeld door zo'n lulbek wordt hij zélf coach want het was zo'n prachtige ervaring. Wat een vicieuze cirkel uit de hel. Alle andere coaches hebben zelf ooit een burn-out of een depressie meegemaakt, nou, en nu gaan ze anderen helpen hoor. Dit is echt een fenomenale site: alle weggooiers verzameld. Een vuilnisbelt van verdriet en goal focussed geklungel. Je kunt zo heel mooi het levenspad van kleine Stormvlinder uittekenen. Eerst naar de kindercoach want toen Vlinder 5 was ging ze piekeren. Toen de gamingcoach want ze speelt wel erg veel Minecraft. Dan de buitencoach (buiten wandelen met dove ezels en zoemgeluiden maken op de rug van een schele alpaca genaamd Tumor). Vervolgens de chaoscoach als ze een profiel moet uitkiezen. E&M of toch C&M nou Stormvlinder SPANNEND HOOR. Dan komt al de relatiecoach want kleine Rodney heeft Stormvlinder op de middelbare ingeruild voor Shaniquaaa, die vingert lekkerder in het fietsenhok. Dan komt er een burn-outcoach want Stormvlinder zit er he-le-maal door. Een studiekeuzecoach omdat ze niet weet wat ze moet studeren. Dan in haar volwassen leven komen al die loopbaancoaches, als er geen flikker aan is een bore-outcoach, Je-zus wat is het hier saai, samen met die Inner Growth Finder natuurlijk, op die klankschalen rossen omdat ze niet kan schijten. Soms schijt ze 1x per week, dat kan niet goed zijn. Een cognitief coach, een cognitief-behavioristisch coach, een goal focussed coach maar natuurlijk ook een haptonomisch coach en doe die holistisch coach ook maar. Hadden we trouwens al een appreciate inquirycoach, NEE NOU DOE DIE OOK MAAR want ik moet eerst nog naar mijn Voice Dialogue coach. En dan gaat Stormvlinder dood omdat ze is gestikt in de pit van een avocado en dan kan de familie aan de rouwcoach. Wat jammer nou, Stormvlinder is dood, gelukkig heeft ze genoeg coaching gehad in haar leven.