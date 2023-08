Kennelijk niet. De democraten van vroeger zijn de huidige reublikeinen en vice versa. Op enig moment zijn de partijen van ideologie geswitcht. Die verandering is ingezet onder Roosevelt en werd definitief onder Johnson.

“In 1964, Democratic president Lyndon B. Johnson signed the Civil Rights Act into law. In the 1964 election, Republican candidate Barry Goldwater publicly opposed the new law, arguing that it expanded the power of the federal government to a dangerous level.

It was this argument that led to a final, decisive switch. Black voters, who had historically been loyal to the Republican Party because of the 1866 Civil Rights Act, had already been switching to the Democratic Party.“

Om afschaffing van de slavernij toe te rekenen aan de huidige republikeinen is dan nogal vergezocht.

