Ik kreeg ooit voor mijn (zoveelste) verjaardag van mijn zoon een ritje cadeau in een Ferrari Testarossa V12.... ik mocht meteen achter het stuur gaan zitten want de eigenaar had een rijschool... ergens boven Alkmaar.

Dat moment dit ik hem mocht starten en wegrijden vergeet ik nooit meer... ik geloof dat hij uit 1987 was.

Op een 80-km weg stond de Testarossa in de 2e versnelling.... kom op kerel, geef maar even plank gas zei hij, DAT moment...!

Dus ben het helemaal eens met de anderen hier die vinden dat er minstens een V8 of V12 in moet zitten... en liefst nog met Carburateurs en Superbenzine... want ik rijd auto vanaf eind jaren 60 en toen hadden de meeste (vrij snelle) auto's 2 dubbele Weber Carburateurs... tegenwoordig met die elektronische inspuiting mis ik toch de duw in je rug die je in de jaren 70 had met dat soort auto's... terwijl zij geeneens een Turbo hadden.

Tenslotte.... hoe ver kan die auto met 1 acculading rijden?