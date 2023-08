I Want To Go Home

Z'n debuut werd natuurlijk - begrijpelijk - vanaf moment 0 al omarmd door een zeker opiniesegment, dus we waren heel benieuwd hoe Oliver zich tot die dynamiek zou gaan verhouden. Inmiddels weten we het: enorm goed. Zo goed zelfs dat een deel van z'n fans in een sub-segment van een bepaald opiniesegment alweer afstand van hem neemt omdat hij in een bijzonder sympathiek interview zegt: "We are the melting pot of the world. That's what's makes us strong, our diversity, and we need to learn to harness that and appreciate it, and not use it as a political tool to keep everyone separate from each other." Ja, dat kunnen de etno-boys (deze) niet gebruiken natuurlijk.

Anthony stelde zich vijf dagen geleden in een Facebook-post uitvoerig voor aan de wereld, waarin hij o.a. vertelt dat: "People in the music industry give me blank stares when I brush off 8 million dollar offers. I don't want 6 tour buses, 15 tractor trailers and a jet. I don't want to play stadium shows, I don't want to be in the spotlight. I wrote the music I wrote because I was suffering with mental health and depression. These songs have connected with millions of people on such a deep level because they're being sung by someone feeling the words in the very moment they were being sung. No editing, no agent, no bullshit. Just some idiot and his guitar. The style of music that we should have never gotten away from in the first place."

Dat klinkt als iemand die gewoon naar huis wil. Interview en 'teleurgestelde' fans na de breek.

Z'n debuut-knaller

Een mijnenveld

Bijzonder sympathiek interview

Waarom we geen leuke dingen kunnen hebben

Moving Forward