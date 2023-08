Pieter Omtzigt: Je bent het beste kamerlid (ja ja dat weten we nu wel), een dossier tijger, een specialist, je weet wat er moet (en hoe) moet veranderen in dit land, je wil geen premier worden (verstandig) want de kamer is jouw werkgebied, je bent nog steeds herstellende van een burn-out en dat weet je het 3 maanden voor de verkiezingen...... je gaat een nieuwe partij (nr 17...) oprichten en die noem je NSC. Je bent geen leider, je bent een zeer moeilijke persoon, je hebt geen charisma. Je sluit alles en iedereen uit want jouw partij is nodig en uniek. Je wilt niet de grootste worden en je streeft naar niet te veel stemmen/zetels? Je naaste medewerkers komen uit het CDA en daar zal je de meeste kandidaten vinden. Je hebt geen partij programma en je moet je hele organisatie van de grond af opbouwen. Had je je aangesloten bij BBB (waarmee je in 88% van de gevallen gelijk mee stemt) dan zou je de grootste zijn geworden met alle vrijheid die je nu hebt maar geen zorgen en een bestaande partij structuur met een grote fractie in Eerste Kamer en in alle provincies de grootste in de Staten. Dan had je de nodige veranderingen kunnen doorvoeren............... Wat is er mis met je?