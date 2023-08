Wahhab Hassoo (27): 𝗛𝗲𝘁 𝗼𝗻𝗺𝗼𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗺𝗼𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝗺𝗮𝗸𝗲𝗻; 𝗱𝗲 𝗲𝗲𝗿𝘀𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲 𝗺𝗲𝘁 𝘁𝘄𝗲𝗲 𝗪𝗢 𝗱𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮'𝘀. 𝗗𝗮𝗻𝗸𝗷𝗲𝘄𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲, 𝗗𝗮𝗻𝗸𝗷𝗲𝘄𝗲𝗹 𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 👨‍🎓🎓🇳🇱

"Ik ben een van de Yezidis die door genocides en vervolgingen op 17-jarige leeftijd voor de oorlog naar Nederland is gevlucht. Als een nieuwkomer in een vreemd land is op zichzelf al een ontzettend grote uitdaging. In mijn thuisland, Irak, zat ik in het laatste jaar van mijn middelbare school, hierna zou ik heel misschien een kans hebben gemaakt om aan een WO studie te beginnen. Ik zeg "heel misschien" omdat wij Yezidis door vervolgingen en genocides nergens veilig zijn en het vaak voor hen, na middelbare school, ophoudt. #Yazidigenocide door Islamitische Staat is enkel een voorbeeld.

Mijn vader heeft in dienst gezeten als tolk bij het Amerikaanse leger, maar werd in de steek gelaten na de terugtrekking uit Irak in 2009-2010. Mijn vader is daarna direct gevlucht naar Europa waarbij wij moesten onderduiken. Ik heb twee jaar ondergedoken gezeten. Nadat mijn vader Nederland had bereikt en een verblijfsvergunning heeft verkregen, mochten wij via de gezinsherenigingsprocedure naar Nederland. Ook in Nederland heb ik een jaar totaal geïsoleerd in een AZC moeten verblijven, zonder enig vorm van onderwijs of educatie. Wij kregen na een jaar een huis en ik mocht eindelijk weer naar school. Ik was inmiddels 18 jaar en hoopte mijn droom voort te zetten. Na een cursus Nederlands van ongeveer 9 maanden aan de ISK/MBO 1 heb ik mijn Nederlands van niveau 0 naar B2 gewerkt."