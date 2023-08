Belangwekkend nieuws over uw over-over-enz-grootvader: ijsmummie Ötzi blijkt toch niet zo'n bleekscheet te zijn als werd aangenomen. Onderzoekers dachten in eerste instantie dat de bruine kleur van de Alpenmummie uit de bronstijd het gevolg was van zijn langdurige ijsbad, maar na nieuw dna-onderzoek moeten ze concluderen dat het toch grotendeels zijn eigen huidskleur was. Daarnaast vonden ze in het dna bewijs voor een terugtrekkende haarlijn (kan de beste overkomen, red.) en donkere ogen. Ötzi woonde 5.300 jaar geleden weliswaar in het zuiden van Tirol, maar was eigenlijk nauw verbonden met wat nu Turkije is en niet omdat hij daar een keer een zomervakantie all-inclusive doorbracht. Zijn voorouders (8.000 jaar geleden) waren vroege boeren uit de regio Anatolia in plaats van de steppeherders uit Oost-Europa zoals eerder werd aangenomen. Al die op Ötzi gebaseerde museumbeelden van de blanke Alpenstrijder kunnen de prullenbak in en moeten vervangen worden door kalende zongebruinde Turken met duistere kijkers. Vergeet dat blanke narratief van de laatste paar duizend jaar: diep van binnen zijn we allemaal een klein beetje Turkse boer. Zin in kebab nu.

Dus niet dit

OG Ötzi