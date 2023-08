Hier volgt een enigszins afwijkend bericht van algemene kennisgeving. Deze week bereikte ons het droeve nieuws dat Beryl Dreijer vrij plotseling en veel te jong is overleden en daar willen we graag even bij stil staan.

Beryl was, behalve moeder van vier en twaalf jaar raadslid in Velsen, voor ons van cruciaal belang voor de referendumcampagnes en andere democratische acties van GeenPeil. Bij GS en GeenPeil leerden we haar kennen als iemand die nooit graag op de persoonlijke voorgrond treedt, maar zonder wie het complete decor in elkaar was gedonderd wanneer ze niet op de achtergrond aanwezig was geweest. "GeenPeil Backoffice", noemde ze zichzelf. "Loket 7."

De combinatie van haar vindingrijkheid, toewijding aan de liberale democratie en haar kennis van het bestuurlijke systeem hebben enorm geholpen om structuur aan te brengen in zowel de handtekeningenjacht van 2015 en de referendumcampagne van 2016, als bij campagnes daarna. Als gids door het bestuursdoolhof en koningin van de Google Docs leidde ze het Leger des Peils naar campagnefondsen en hielp ze burgers via haar Gemeente Wacht om de lokale politiek te bewegen voldoende stembureaus te openen voor het referendum van 6 april 2016.

Ze heeft zelfs GeenStijl nog AVG-proof gemaakt toen we de boel in 2018 van TMG overnamen, nadat ze ons zag knippen en plakken met juridisch volkomen waardeloze woordcombinaties. Zuchtend maar met een glimlach loodste ze de hulpeloze zeehonden die we zijn nog maar eens door de zee van regelgeving.

Als mens kenden we Beryl als een levende tweestrijd. Een bijna verlegen binnenvetter, maar enorm betrokken bij de samenleving. Vreselijk lief en attent, maar ook onwrikbaar rechtlijnig tegenover recalcitrante bureaucraten. Juridisch zeer kundig in de spelregels van de democratie, maar zelf nooit het hoogste woord, want: "de kiezer is koning". Een stugge, stille Friezin en tegelijkertijd een trotse, vrijzinnige vrouw met hele droge humor. Ze moest veel overwinnen om het zelfstandig te rooien, maar was altijd bezig om de samenleving beter te maken - of het nou om democratisch activisme ging, of haar vrijwilligerswerk voor Stichting Donorkind. Ondanks koude ervaringen met de stenen kanten van het leven, was Beryl een warm mens met een hart van goud.

We vergeten nooit wat ze voor GeenPeil betekend heeft, we gaan haar missen en we wensen boven alles haar kinderen veel sterkte met het verlies van hun bijzondere moeder.