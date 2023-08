Nóg vaker? Nóg luider? Nóg pervasiever?

Moeten we kinderen dan in groep één al leren over anale sex en hoe het zit met de non binaries? Vanaf groep 3 praktijklessen? Iedereen op straffe des doods een Pride-vlag in de woonkamer? Minimaal 2x per jaar een tranny fusten(of gefust worden door) anders mag je niet meer met de trein, bus en Uber?

Of noemen we het beestje bij de naam en leggen we de schuld neer bij waar het werkelijke probleem zit:

Telkens als een transgender of homo de tanden uit de bek geramd / beschimpt of bespuugd wordt, spreekt men heel Nederland aan op gebrek aan inclusie. Terwijl 99% van de incidenten uit de bekende hoek komen. Een bekende hoek met een bovengemiddelde representatie in de taxi branche.

Ik ben wel een beetje klaar met continu aangesproken worden voor shit die ik niet doe of heb gedaan(en vooral: telkens daarvoor de poeplap trekken), het eeuwige slachtofferkaart trekken, guilt-triping en bovenal: herstelmaatregelen. Extra privilege hier, quota daar, voorgetrokken zus, herstelbetalingen zo.