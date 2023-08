Andere tijden. Toen grote bijeenkomsten verboden waren wegens de nationale loopneus maar ZIEKENHUISPERSONEEL NAAR BUITEN KWAM OM TE APPLAUDISSEREN VOOR DUIZENDEN GEORGE FLOYD-DEMONSTRANTEN waarna 12.000 Amerikaanse artsen een open brief publiceerden waarin we lazen dat: "We do not condemn these gatherings as risky for COVID-19 transmission. We support them as vital to the national public health and to the threatened health specifically of Black people in the United States. (...) This should not be confused with a permissive stance on all gatherings, particularly protests against stay-home orders." Uiteraard leidden die demonstraties in minstens acht Amerikaanse steden wel degelijk direct tot een veel hogere besmettingsgraad, maar hey.

Enfin, hier onze analyse van elke seconde van de volledige bodycam-beelden, hier het beroep zonder advocaat van Chauvin tegen zijn veroordeling tot 22,5 jaar en hier Nancy Pelosi die zegt "George Floyd thank you for your service".

En nu dus: de veroordeling van Hmong-Amerikaan Tou Thao tot 4 jaar en 9 maanden maanden in een DNC-kerker - 340 dagen daarvan heeft hij al uitgezeten in voorarrest. Dat ging bovenstaand overigens op z'n aller-Amerikaanst, want Thao beroept zich vooral op bijbelverzen die hem ertoe bewegen zijn onschuld vol te houden, zijn straf in eer en geweten te ondergaan en voor iedereen te zullen bidden die dat aan hem vraagt. De rechter zegt dat hij na drie jaar "was hoping for a little more remorse, regret, acknowledgement of some responsibility, and less preaching." Na het aanhoren van zijn vonnis zijn Tou Thao's laatste woorden: "No questions, god bless you sir."

De gehele bodycam video

Andere tijden