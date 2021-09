Hier analyseerden we de onderstaande video van de gehele arrestatie. En hier analyseerden we Nancy Pelosi's 'George Floyd thank you for your service' speech. Chauvin werd eind april door de media en Joe Biden schuldig bevonden aan de drie aanklachten "second-degree unintentional murder, third-degree murder and second-degree manslaughter" (hier alledrie uitgelegd) en veroordeeld tot 22,5 jaar in 't gevang. Maar nu gaat-ie dus in beroep, zonder advocaat.

"Derek Chauvin said he intends to appeal on 14 grounds. Among them, he claims Judge Peter Cahill abused his discretion when he denied Chauvin's request to move the trial out of Hennepin County due to pretrial publicity. He also claimed the judge abused his discretion when he denied a request to sequester the jury for the duration of the trial, and when he denied requests to postpone the trial or grant a new one. (...) In addition to his notice, he also filed a motion to put the appeals process on hold until the Supreme Court reviews an earlier decision to deny him a public defender to represent him in his appeal."

Zonder advocaat in beroep tegen de uitspraak van de eeuw waar 71% van het land het mee eens was. Iets zegt ons dat die politie-curssussen strafrecht niet geheel toereiken gaan zijn.

Body cam video van de gehele arrestatie

Pelosi: 'George Floyd thank you for your service'

de classic