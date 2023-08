Dit is een behoorlijk stoere actie van de zoon. Hij zet hiermee de relatie met zijn vader zwaar onder druk ten voordele van de slachtoffers. Als de relatie al slecht was dan komt het nooit meer goed. Maar als de relatie op zich goed was dan hoop ik dat de vader zijn zoon later kan bedanken, want de man was flink op weg naar een heel duistere toekomst. Hopelijk ziet de vader ook in dat hij hulp nodig heeft.

Aan de andere kant kan het ook een notoire zak hooi zijn die nooit meer te verbeteren is.