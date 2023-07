Meevallertje in deze tijden waarin alles nog steeds duurder en niet goedkoper wordt: eigenaren die hun Volkswagen sjoemeldiesel destijds tweedehands kochten hebben recht op een vergoeding van 1.500 euro. We geven toe dat het even geleden is, maar toen de wereld een simpelere plek was maakten we ons druk om Volkswagens die viezer bleken dan geclaimd (alsof ooit iemand een diesel-VW kocht voor het milieu) en de rechtszaken daarover lopen nog steeds. Volgens het meest recente vonnis moet de Duitse autobouwer een eigenaar die zijn sjoemeldiesel tweedehands kocht een schadevergoeding van 1.500 euro betalen en dat zet de deur open voor een cheque voor iedereen die tussen 2009 en 2016 een sjoemeloccasion in huis haalde. 1.500 euro, dat is toch de prijs van een wipkip of de opbrengst van een polonaisemarathon. Checken of u in aanmerking komt voor deze zak extra vakantiegeld kan via de kentekencheck bij de Consumentenbond, waar u zich ook kan aanmelden voor de groepsclaim als u zelf niet wenst te procederen. We hebben het vast gecontroleerd, maar helaas reed het Ziyech-slachtoffer niet in een sjoemelPolio, dus die moet zijn gratis geld maar bij die Rolls-Royce-rammer halen.

