Beste Guy, doe ons Dutchies een groot genoegen en zoek even dat requisiet op dat je als dominee over de bek snoerde van je wijf. Je weet wel, die ijzeren muilkorf uit Brimstone. De natie zal je dankbaar zijn. En oh ja: don't stick your dick in crazy. You did unfortunately en nu heb je een kindje. Met Carice. Dat is nogal dom, to put it mildly.