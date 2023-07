Kijk Thijs Römer, je bent gewoon niet beroemd genoeg. Kevin Spacey had Elton John als key witness en dan kom je toch met een stuk meer (zelf)hulpverlening weg: The actor has been found not guilty of five further charges, four of sexual assault, and one of causing a person to engage in penetrative sexual activity. Maandenlang slotzinden de media op 'als Spacey schuldig wordt bevonden wachten hem mogelijk jaren gevangenis blablabla' maar de 63-jarige thespian (geen vies woord - red.) wandelt als een vrij man naar buiten vandaag. Vrijgesproken van alle beschuldigingen (hier de hele en al lang tot enkele zaken verwaterde lijst, waaronder de zoon van Richard Dreyfuss en Tony Montana - nee een andere Tony Montana). Dus het enige dat overeind blijft na deze affaire is dat Spacey uit de kast is, en dat ie begin van de eeuw op de flight log van Epstein's Island voorkwam.

Bijschrift: American actor Kevin Spacey is spotted in London riding a bicycle whilst wearing a baseball cap that ironically reads 'GOOD BOY'.

Spacey, 63, finds himself in the UK courts after being accused of sexually assaulting four men during his period as Artistic Director of the Old Vic Theatre in London between 2001 - 2013.

Elton John has testified via video link in Spacey's defence earlier in the week.