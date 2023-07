Die uitslag is ongeveer hetzelfde als elke ochtend op Radio1 bij Stand.NL. En dat programma krijgt het voor elkaar om altijd, maar dan ook altijd, net het tegenovergestelde te gaan ventileren, inclusief zorgvuldig uitgekozen reageerders uit de community op een dwarsligger na. Maar die kappen ze altijd halverwege af, want de presentatrice kan zich niet neutraal opstellen. Daarna krijg je het Mediaforum, en dat is nog erger. zo'n Catherine Keijl zat daar normaal altijd wel een keer in de week. Maar kennelijk past zij niet in het plaatje, dus die is totaal onvindbaar in het mediaforum. Het zijn nu 19 dagen in de maand een stel jaknikkers bij elkaar, en 1 keer per maand maken ze de andersdenkende met zijn allen helemaal belachelijk. Dat je dat in 2023 nog nodig hebt om te overleven is best treurig. Eigenlijk valt dat onder desinformatie, en daar strijdt de EU in ons belang tegen. Dus dat hoeft de NPO niet meer dunnetjes over te doen, laat staan de kranten van de Belgische oproerkraaiers.