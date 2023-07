Het enige echte leger van Europa straks nog mobieler. Want die commando's op quads kennen we inmiddels wel, het publiek wil vernieuwing en Finland levert. En ook nog eens helemaal ESG-klaar. Elektrisch, tast de bodem amper aan, volledig gemaakt van recyclebaar materiaal. Kortom, dief van uw eigen portemonnee zelfs al weten we de prijs nog helemaal niet. Inschrijven voor een testrit doet u hier, het ongeveer beoogde productiemodel na de breek.

Langer filmpje

Het ongeveer beoogde productiemodel