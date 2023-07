Uit het niets de boven- en onderstaande foto's en video's op Insta zetten noemt men in de wandelgangen: een publieke aanbesteding. Ze gaat na zeven jaar scheiden van Joe Manganiello, een soort Arie Boomsma International. Het tweetal laat in een persverklaring weten: "We have made the difficult decision to divorce. As two people that love and care for one another very much, we politely ask for respect of our privacy at this time as we navigate this new phase of our lives." Maar, net als in oorlog is ook in liefde de waarheid het eerste slachtoffer. Wij weten namelijk heel goed wat echt tot de breuk leidde:

Soof zag deze 50/50 (een unicum) en besloot het erop te wagen

Weer midden in het leven