FTM als een luis in de pels, maar zodra ze KvK structuren gaan bestuderen vallen ze toch door de mand. Dat Deloitte een carte blanche had om te factureren als een gek is een probleem op zich. Het aanhalen van de ICT opdracht is onzin want grote kans dat beiden teams nog nooit met elkaar in contact zijn gekomen. Alhoewel ik niet begrijp dat Deloitte zich zou binden aan zo een bodemloos onderzoek vanuit risico profiel. Anderzijds is het slechts een rapport van feitelijke bevindingen en hebben zij geen oordeel afgegeven, Ronaldo. De kant van de opdrachtgever kiezen is dus wel een beetje kort door de bocht.