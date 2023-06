Is GeenStijl eigenlijk kunst, of kan het weg?

"Het is vaak moeilijker dan je gedacht had, om onafhankelijk te blijven", zegt de weledele dominee Gremdaat hierboven en we zitten op minzame wijze instemmend te knikken, knabbelend op het uiteinde van onze pijp. Waar internet en sociale media enerzijds de individuele uitingsvrijheid enorm vergroten, zorgen ze anderzijds voor toenemende groepsdruk, sociale drangdwang, uitsluiting en vooral de "eis" dat iedereen een brandschoon geweten moet hebben, in het heden maar ook als je gaat graven in online uitgeschreven verledens. (Daarom zijn degenen die dat doen zo woedend op een bestsellend boekje van een Bacardi-drinkende luikjesmaker, want ze blijken zelf óók niet consequent en niets doet zo'n pijn als kleinzerigheid.)

Toen VrijLinks een jaar of vijf terug werd opgericht door leuke vrije mensen als Femke Lakerveld, Eddy Terstall en Keklik Yücel, bleef hun onafhankelijkheid ook niet onbestraft. Vanaf dag één kregen ze - vooral uit 'eigen' linkerhoek - te horen dat ze het tegenovergestelde zouden zijn van hun pleidooi voor vrije kunst, voor vrije gedachtevorming, voor vrouwenrechten en voor vrijheid van meningsuiting. Ze trokken zich niks van de bekrompen zuigers aan en bouwden lekker voort. Lakerveld schittert als Mira Ornstein in het beste parodie-account in jaren, VrijLinks heeft de Vrijmoedigheidsprijs ingevoerd voor linksmensen die hun links-zijn niet laten kapen door extreemlinks en soms strekken clubleden hun linkerbeen in het publieke domein, in hun verdediging van de vrije kunsten en het vrije woord, of tegen gendergekte.

Niet op de laatste plaats van hun achievements in vijf jaar bestaan, weten de vrienden van VrijLinks ons te paaien voor dit topic, door GS toestemming te geven deze hele fijne Cortés door te plaatsen, voor hen gemaakt in het kader van #UnchainMyArt. Nou ja die lovende woorden krijgen ze er gratis bij. Kunnen hun haters weer lekker roepen dat ZIEJEWELGEENSTIJLVINDTZELEUK, dusdanmoetenzewelextreemrechts zijn ¯\_(ツ)_/¯