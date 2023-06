Je bent niet lekker. Wat jij rechts noemt () deugt wel, vinden ze zelf.

En zie daar een probleem met je attitude. 'Deugen' is iets moralistisch, dat niet per se aangeeft dat iets goed is, want daar dient het woord 'goed' voor, maar het betekent dat iets goed is volgens de normen van een ideologisch of anderszins bevlogen, veelal gefrustreerde en zeer beperkte, geest.

Het is domineetaal. In overdrachtelijke zin. Want er zijn vast dominees die het verschil tussen 'goed zijn' en 'deugen' ook wel kennen.