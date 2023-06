Wat een heerlijke unit staat daar in Rotterdam te shinen. Groot, fier, kaarsrecht, ontzagwekkend en vanaf vandaag ook bloeiend: de reuzenpenisplant in Diergaarde Blijdorp is alles wat u ooit hoopt te zijn. Niet zo'n ongewassen stinkerd zoals in Leiden of die stijve trots van Theo waar zijn vrouw zo'n hekel aan heeft. Nee, in Diergaarde Blijdorp paradeert momenteel die glorieuze Amorphophallus titanum in zijn meest erecte status. Die beleeft zijn hoogtepunt slechts eens in de vijf à tien jaar en voor Blijdorp is het zelfs al zestig jaar geleden dat ze zo'n bloeiende fallus in de collectie hadden. Geef maar toe: als u ook op zo'n tijdscyclus zat, zou u eveneens een feestje vieren als uw stamper weer richting de hemelen rijst. Liefhebbers van enorme joekels kunnen morgen en misschien overmorgen nog terecht in het dierenpark voor dit bloeiende apparaat en dan is het weer gedaan met de pret. Let wel, ter plaatse hardware vergelijken is niet toegestaan. Dat is misschien ook maar beter voor uw eigenwaarde, want wees eerlijk: wanneer had uw erectie voor het laatst een eigen liveblog?

Louwerens-Jan praat u bij