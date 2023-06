Gelukkige Bloomsday allemaal!

Op deze dag (16 juni 1904) is Dublin het toneel van de beroemde roman ‘Ulysses’ van de Ierse schrijver James Joyce. Hoofdpersoon is Leopold Bloom, vandaar de naam ‘Bloomsday’. Momenteel (17:00-18:00) speelt de ‘Cyclops’ episode zich af. Plaats: The Tavern, kroeggesprek tussen vaste gasten over een zojuist gelopen paardenren (Gold Cup). Hier volgt het gesynchroniseerde fragment (17:40):

- Wat is er toch met jou, zeg ik tegen Lenehan. Je kijkt net als iemand die een shilling kwijt is en zes pence heeft gevonden.

- Gold Cup, zegt hij.

- Wie heeft er gewonnen, Mr Lenehan? zegt Terry.

- Strooibloem, zegt hij, twintig tegen een. Je reinste outsider. En de rest gewoon nergens.

- En de merrie van Bass? zegt Terry.

- -Die loopt nog, zegt hij. We zitten allemaal in de boot. Boylan gokte twee pond op mijn tip Sceptre voor zichzelf en een vriendinnetje.

- Ik heb ook een halve kroon gezet, zegt Terry, op Zinfandel die Mr Flynn me getipt heeft. Van Lord Howard de Walden.

- Twintig tegen een, zegt Lenehan. Kun je mee op de plee gaan zitten. Strooibloem, zegt hij. Dat is wel het toppunt moet je nog peultjes. Zwakheid, uw naam is Sceptre.

(Vertaling John Vandenbergh)