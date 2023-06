:

Het scheelt een slok op de borrel als je geen Porsche Cayenne op de oprit wilt hebben staan. Ik was een aantal jaren geleden bij iemand op bezoek die een groter huis en perceel had. Kinderen lang en breed het huis uit, vrouw overleden. Hij gebruikte nog de keuken, een hoekje van de woonkamer, en zijn slaapkamer. Voor alles, met name de tuin, moest hij iemand inhuren. Hij was niet echt gelukkig. Suburbia, of nog erger, JWD (janz weit draussen), is niet mijn keuze. Meerdere kroegen op loop- en kruipafstand, is een vereiste.