De politiek heeft nog maar één doel voor ogen: nieuwe vormen van belastingen verzinnen en totale controle over de werkbijen middels boetes, bekeuringen en heffingen. De lucht die we inademen kunnen ze met goed fatsoen niet belasten maar the next best thing, CO2, daar zijn we aardig ingetuind met zijn allen. Binnenkort komen ze woekerbelastingen op drinkwater, suiker, slaolie en alles waar ze onder het mom van "dat is slecht voor jullie" nog geld mee uit onze beurzen kunnen snijden. En dat is hard nodig want die invasie uit Afrika en de Levant gaat gewoon door en die is nog niet eens goed op stoom gekomen. Al die arme testosteronbommen moeten natuurlijk wel gratis kost en inwoning krijgen en wij kunnen best met een heel stuk minder. De enige experts waar onze regering de oren naar laat hangen zijn die manipulatie-experts van het WEF en die non-valeurs in Brussel.