Nummer twee mag mee. Nummer drie moet over mijn knie. Nummer vijf is een lekker wijf. Van nummer zes wil ik les. Met nummer zeven kan ik leven. Op nummer acht had ik gewacht. Tegen nummer negen doe ik niet verlegen. Nummer tien wordt gezien. Nummer elf weet het zelf. Nummer twaalf is in fotoshop verdwaald. En nu is mijn freestyle-gedicht mislukt. Ja, de fuck? Wat rijm er in godsnaam op twaalf?

*verongelijkt kijken doet*