December 2022:

Ontwikkelingen, ze volgen elkaar eindelijk een beetje op in de casus Sidney Smeets. De man die nog sneller uit de Kamer verdween dan hij in de DM's van jonge jongens slidet, mag namelijk terugkomen omdat [nog steeds geen idee] is opgestapt om burgemeester te worden van Nieuwegein. Maar! D66 heeft nu in NRC expliciet gezegd dat Smeets niet welkom is in de fractie. Dat is toch wel een verschuiving ten opzichte van het opzichtige gedraal afgelopen december (zie boven). En Smeets? Die heeft natuurlijk de high road genomen en beschuldigt zijn oude partij van "doorzichtige spin". "Het was mijn keuze om niet terug in de fractie te komen en niet die van D66. Eerst een onderzoek beloven en het dan niet doen." Smeets, die op twitter niet alleen op zoek is naar leuke jongens, maar ook naar mensen om aan te klagen, kan zijn zwaard van Damocles nog 28 dagen boven de fractie van DM66 laten hangen. "Smeets, strafadvocaat uit Amsterdam en geen lid meer van D66, zegt nog geen beslissing te hebben genomen over zijn rentree in de Tweede Kamer." Nu al zin in de bijdrages van onafhankelijk Lid Smeets.