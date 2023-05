Het goede nieuws voor alle fans van Bryan Roy: hij is weer vrij. En er is meer. Hij is namelijk geen linksbuiten meer bij Ajax, maar rechtsbuiten in het geopolitieke debat! Net als Lord Isa Yusibov, maar dan met minder bronnen in het Kremlin. Gisteravond was hij te gast bij onze favoriete insiders van Forum Inside, dat zich steeds meer gaat ontwikkelen als een soort Business Class, maar dan met alleen maar idioten aan tafel als een soort Business Class. Beetje lullen over auto's, beetje lullen over wijn, en daarna nog veel meer lullen over Het Hele Grote Wereldgebeuren (9/11, David Icke, etc. etc.). Bijzonder.

Gaat even te snel voor de meester

Werden we hier voor de gek gehouden???