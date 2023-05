Ik was ooit wel eens 'lid' van een Pinkstergemeente, vanwege een relatie met een vrouw van kleur uit een ander land (exotisme).

En de Pinkstergemeente is een rare sekte. Er waren diensten, waar het spreken in tongen, oftewel het uiten van onsamenhangende ritmische klanken gezien werd ò als het inkomen van de Heilige Geest, of het uiten van duivels=ziektes in de persoon die op het podium stond, omringd door broeders en zusters en de hoofd-medicijnman/prediker.

Dan begon die persoon ongecontroleerd te shaken en een soort kleuter woordenbrij uit te braken, en op het hoogtepunt werd die dan keihard met een bezwerende handpalm op zijn voorhoofd geduwd, en dan verdwenen de symptomen opeens wonderbaarlijk, en waren de duivels uit zijn lichaam verdwenen en was tevens genezen van allerlei ziekten en gebreken, zoals reumatiek, buikpijn, hoofdpijn, een trekkend been, kalknagels en wat niet meer zij.

Wonderbaarlijk!

Daarna ging de collectebus nog maar eens een keer rond. Waar ik schrijf: collectebus bedoel ik: een dienblad van koper, zodat je mede-sektegenoten goed konden zien of je wel 10% van je inkomsten doneerde.

Vaak wel in een enveloppe, maar wel met je naam erop, zodat God goed de administratie kon bijhouden natuurlijk.

Ikzelf legde altijd enige duiten in het schaaltje in de vorm van een paar kopen stuivers, ja, gekke henkie woont hier niet.

Dan maar naar de fukking hell, erger kan het toch niet worden.

Ook werd ik erop aangesproken dat ik altijd te laat kwam. Ja, toen ik mijn overjarige Nissan Sunny naast die splinternieuwe SUV van de hoofdprediker/leider parkeerde.

Ik zei toen dat hij blij moest zijn dat ik sowieso nog kwam, en dat hij een beetje op moest passen met zijn opmerkingen tegen mij, anders zou ik de belastingdienst etc. inlichten over wat hier allemaal uitgevreten werd onder het mom van vrijheid van geloof.

Maar goed. De vrede des Heren was nog niet binnengehaald bij mij, dus daar moest nog aan gewerkt worden.

Later is moeder de vrouw alleen naar die diensten gegaan, en had ik thuis een beetje rust. je moet gewoon elkaars zijn hobby gunnen, dat is het geheim van een goed huwelijk.

En veel seks, dat ook, vooral veel seks.