Die oorlog was inderdaad wel nutteloos. Saddam was een schoft, maar is het land er nu veiliger op worden? Ik wist niet dat er zoveel doden zijn gevallen! Heftig wel. Beter is te focussen op door progressief links verfoeide, maar o zo effectieve maatregelen als profileren, bij bv Schiphol, verder checken wie hier binnenkomen, geen import van een religie waar zoveel problemen mee zijn, en dan besef ik echt wel dat er veel normale vredelievende moslims zijn. Helaas steken die te vaak de kop in het zand met de godsdienst met hand en tand verdedigen. Kritiek toelaten is het middel een godsdienst te pacificeren, zie Christendom.

Types als Romana zijn inwisselbaar. Altijd die klaag mevrouwen dat ze misleid waren, en de kinderen!, we slapen in tenten. Zelf voor gekozen, IS bruiden die “spijt “ hebben, ik geloof het niet. Ze krijgen wel begrip van progressief links. Zij hebben uitgebreid staan jammeren, er worden boeken en films over ze gemaakt en slachtoffers van genocide als Yezidi’s mogen het aanzien.

Wat Ruime al zegt over Romana, in een prachtige ‘open tegel’ aan haar is helemaal kop-spijker.