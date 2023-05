Misschien wel de beroemdste strandtent van Nederland... is niet meer. Bloomingdale in Bloemendaal is afgefikt. Bloomingdale werd in 2002 gebouwd in opdracht van ID&T en is ook bekend van die lauwe loungy deephouse cd'tjes die de leider van je voetbalteam altijd in z'n auto had liggen. Er vonden veel housefeestjes plaats en het was de ideale plek voor Blaricum-publiek om te laten zien wat ze in de winter hadden uitgespookt in de sportschool. Wás, want: "De strandtent kan als verloren worden beschouwd", aldus een woordvoerder van de brandweer. Sneu.