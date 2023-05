Nebraska, bekend van de talloze malen dat Airmile Flos van Deplorable er overheen vloog om de opmars van Trump (67 procent van de stemmen in 2016) te ontkennen, is ook bekend van tornado's. En de techniek is een stuk verder gekomen sinds Twister. Weet je nog hoe ze in die film wat aluminium bolletjes in de lucht gooiden om de windsnelheid te meten? Nou, daar hebben de Amerikanen tegenwoordig een soort stormtroepenwagen voor. De Dominator, ooit een Ford F350 met een V8 diesel van slechts drie tienduizendjes in dollars, is nu een klimaattank van 750.000 euro met een raketlanceerinstallatie (voor tegen Chinese weerballonnen of zo), vleugeldeuren en spikes die de grond in rammen om het ding te verankeren. En daarmee rijden ze dan zo een flinke twister binnen, zoals vorige week in Spalding, Nebraska. Hierrr de vergaarde data. Ja, dat zijn toch leukere beelden dan Gerrit Hiemstra die met een bozig domineeshoofd aankondigt dat het morgen 0,2 graad warmer is alsdan gemiddeld op deze dag in mei sinds het begin van de metingen.

Jay Leno kreeg al eens een rondleiding door het meetmonster