AI hier, AI daar, AI overal; je wordt er mee doodgegooid. Kunstmatige Intelligentie gaat banen inpikken, en de Terminators zullen binnen 5 jaar komen binnenrollen. Er valt genoeg negatiefs te schrijven over AI, maar in deze post zal ik het (voor deze ene keer) over een andere boeg gooien; één positief verhaal dus. Voor u dan; wellicht niet voor Hollywood (hé, toch weer wat negatiefs geschreven). Vandaag ga ik op de Adjiedj Bakas tour en schets ik een mogelijk toekomstbeeld van de TV en filmwereld..

Met de enorme vooruitgang in computerkracht, grafische technologie en AI, is er inmiddels al veel mogelijk. Zo kunnen er deep fakes gemaakt worden waarin het uiterlijk en de stem van een persoon (vaak een beroemdheid) als het ware op bestaande beelden wordt geplakt. Deze deep fakes kunnen tegenwoordig al zo goed gemaakt worden, dat ze dus niet van echt te onderscheiden zijn, althans niet op het eerste gezicht. Dit gaat dan ook het excuus zijn om digitale paspoorten in te voeren (oh sorry, ben ik toch weer negatief!).

Het is niet ondenkbaar dat in een aantal jaren, de techniek zo ver is gevorderd dat u zelf met gemak een hele film of TV serie kunt maken. Door slim gebruik van ChatGPT kunt u hele scripts laten schrijven en herschrijven. U kunt AI verder gebruiken om de filmmuziek te componeren en alle mogelijke decors en locaties in uw productie verwerken. Als u maar een beetje creatief en een beetje handig met AI apps bent, zou u dus in theorie regisseur, acteur, scenarioschrijver, producent, uitgever, cameraman, geluidsman, en zo verder kunnen zijn. U bent dan een alles in één; een homo universalis van de toekomst!

Wellicht zijn de acteurs van nu dan alleen nog maar karakters die men legaal digitaal kan kiezen (tegen een vast bedrag plus een per view bedrag) voor eigen filmproducties. Zodoende voelt de kijker zich nog verbonden met de personages aangezien deze acteurs ook echt bestaan. Het zou mij overigens niet verbazen dat de komende generaties er niks meer om zullen geven of het een echte persoon is of niet, dus wellicht zijn de acteurs die men dan kan selecteren alleen nog maar digitale machinaties, net als die steak in de Matrix. Wellicht het begin van het einde voor de menselijkheid, zo niet de mensheid (shit, doe ik het weer!).

Het verdienmodel van acteurs wordt dan geheel anders, maar wellicht wel interessant. Zo kunnen acteurs ook limieten opleggen in het gebruik van hun digitale zelf (wel of geen naaktscènes, niet met die acteur, geen geweld, geen racisme scripts, enz.) met wellicht een à la carte beprijzing en zelfs een veto voor publicatie, zodat deze beroemdheden hun image nog steeds kunnen sturen dan wel veiligstellen. Maar mensen zouden dus ook eigen digitale acteurs kunnen creëren, en die slim inzetten zodat deze steeds meer waard worden. Op termijn zouden deze digitale acteurs dus zelfs tot de nieuwe wereldsterren gerekend kunnen gaan worden.

Wellicht komen er divisies van filmmakers, waar de beginners, met weinig financiële middelen en ervaring, alleen maar digitaal gegenereerde acteurs zullen hebben en pas na bewezen succes, toegang zullen krijgen tot de populaire (echte en/of digitale) acteurs.

Maar ook bestaande films en TV series kunnen het één en ander op hun businessmodel plakken. Zo was iedereen ontevreden over het einde van Game of Thrones, dus wat als met gebruik van AI technologie, het einde geheel anders gemaakt kan worden door de makers? De makers van GoT hoeven de acteurs dus niet weer te laten optrommelen en te betalen voor deze nieuwe versies van het einde. Deze verschillende eindes kunnen dan los verkocht worden aan de kijkers van GoT.

Of wat te denken over oude TV series? Met AI technologie kunnen deze helemaal weer tot leven worden gewekt in wellicht een nieuwe setting, ook al zijn de acteurs nu te oud of zelfs overleden. Dan kan er weer naar de Dukes gekeken worden die met hun Charger corruptie en onrechtvaardigheid aanpakken in Den Haag! Hetzelfde geldt voor muziekartiesten; zo zouden we Jimi Hendrix weer kunnen zien spelen, met nieuwe addities aan zijn oeuvre. Zelfs een duet van Hendrix met Dre Hazes behoort tot de mogelijkheden (fuck, weer negatief!).

Men zou zelfs alle foto’s, filmpjes, brieven en anekdotes kunnen invoeren en via AI overleden familieleden en vrienden kunnen doen herleven, waarmee dan geconverseerd kan worden. Zo zou ik graag weer met mijn vader spreken, ook al weet ik dat het verre van de echte versie zou zijn; maar iets is beter dan niets. Mijn zoon zou dan voor de eerste keer zijn opa mee maken en mijn beide kinderen zouden dan ook om raad kunnen vragen of simpelweg dingen te weten komen over het verleden. Nou zou dat bij sommige vaders/mensen wellicht niet goed uitpakken.. (doe ik het potverdomme weer!).

Het moge in ieder geval duidelijk zijn, dat hoogstaande visuele producties dadelijk door heel veel mensen gemaakt zullen worden en dat een deel van deze mensen daar zelfs veel geld mee zal kunnen verdienen. En wellicht in de verre toekomst, geeft men het beeldscherm (VR bril of iets dergelijks) gewoon de opdracht: “maak een film met die en die acteurs, over de Italiaanse en Russische misdaad families in New York, met verraad en wraak, met plotwendingen en met toch een min of meer goed einde en donkere humor”. Terwijl het scherm de boel verwerkt pakt u een biertje (of beter nog, het wordt gebracht door R2D2), gaat zitten, et viola, de film begint. Een unieke film, alleen door en voor u gemaakt. En de AIVD kijkt mee, dus wee je gebeente als het script een bedreiging voor de democratie is.. (wederom SORRY, SORRY!).

En mocht u vandaag de dag niet zo creatief zijn aangelegd of alvast willen profiteren van AI, dan is alles nog niet verloren, want u kunt altijd nog beleggen, zolang u maar uitvogelt wat het effect van AI zal zijn op namen zoals NVIDIA, NETFLIX, Disney, ASML, Microsoft, Google, en zo verder. Laat uw beleggingskeuzes maar achter in de comments. Geen gezeik, iedereen rijk. Lang leve AI(VD)!