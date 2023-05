In Duitsland rijd ik (73) daar waar het kan ook 200. Verder ben ik er van overtuigd dat Nederlanders de meest intensieve rijopleiding hebben. Uit ervaring weet ik dat rijscholen zelden op de Autobahn komen als hij niet in de buurt is, en in het donker rijden is er in de zomer ook niet bij. De meesten rijden 3000 km met pa of ma naast zich en leren zo de fouten van pa of ma. Dan een lesje of wat bij de rijschool en daar heb je het kaartje.

Dat je in NL niet harder mag rijden als 120 is een keuze die niets met de rijvaardigheid te maken heeft, het belerende toontje van oom agent, die je vertelt hoe gevaarlijk wel is, is belachelijk, want zo gauw je de grens over komt kan je het plotseling wel.