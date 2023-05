De pianist Barry Harris was volgens mij wat men wel een 'musicians’ musician’ noemt: iemand die vooral door zijn vakgenoten bewonderd wordt vanwege zijn kundige spel. Ik vroeg me af of hij nog leefde. Dat is niet het geval; hij is in december 2021 overleden op de respectabele leeftijd van 91 jaar, een slachtoffer van covid-19, las ik. Harris stamt uit de 'bebop’ en heeft in zijn lange carrière met ongeveer iedereen gespeeld die er toe doet/deed in de jazz. Verder heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt in het onderwijs: op vele muziekopleidingen heeft hij workshops gegeven of was hij gastdocent, zo ook eind jaren 80, dacht ik, hier in Den Haag op het Koninklijk Conservatorium. Een pianist die ik kende in die tijd zei toen tegen mij: ''Barry Harris heeft de verfijnde techniek van een Hank Jones, en de ideeënrijkdom van een Bud Powell."

Ik heb een prachtige LP van Barry Harris, waarop hij allemaal nummers/composities speelt van de componist/pianist Tadd Dameron. Dit is een relaxed, maar toch lekker swingend nummer, vind ik, getiteld ''Casbah''. O, en de namen van zijn bassist en drummer staan op de hoes van de LP, dat zie je zo vanzelf. Enjoy.

www.youtube.com/watch?v=YZPyRY8ew3Y

En van dezelfde LP, bij wijze van toegift – een beetje speciaal voor Louzje, die zich vorige week vrijdag weer schrap heeft moeten zetten bij Tommy Flanagan's Blue Bossa, geloof ik – een mooie ballad: ''If you could see me now''. Tadd Dameron schreef deze song speciaal voor de zangeres Sarah Vaughan. Dit is uiteraard een instrumentale versie, maar wil je de lyrics ook horen, dan kun je de titel van de song even googelen in combinatie met Sarah Vaughan; die heeft 'haar' song natuurlijk vaak opgenomen. Wederom, enjoy.

www.youtube.com/watch?v=mDRrKFv1krw