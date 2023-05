www2.cito.nl/vo/ex2023/HA-1001-a-23-1...

11 Welke twee standpunten zijn dat?

Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.

“Internationalisering is in drie opzichten breder en belangrijker.”

(regels 21-22)

12 Noteer onder elkaar in welke drie opzichten internationalisering volgens

tekst 2 breder is.

"Geef antwoord in een of meer volledige zinnen.

veel andere Europese landen doen dat beter” (regels 133-135)

1p 14 Wat doen veel andere Europese landen beter?

Stop met lokken buitenlandse studenten

1p 17 Welk probleem wordt geschetst in alinea 1 en verder uitgewerkt in de rest

van de tekst?

“Het kan geen toeval zijn dat de uitgaven voor huurtoeslag flink zijn

gestegen sinds 2013, toen de instroom van buitenlandse studenten sterk

ging groeien.” (regels 79-83)

Een kritische lezer zou kunnen wijzen op het gebruik van een drogreden

in bovenstaand citaat.

1p 23 Welke drogreden is dat?

