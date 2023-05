Ophef om Heidi Klum, de vrouw die heel vaak op bezoek is geweest in het hoofd van je opa, waarna ze met haar magische krachten zijn rechterhand aanstuurde. Heidi (49) heeft een dochter, Leni (19), die poleposition pakte nadat mama Heidi aanpapte met F1-baas Flavio Briatore. ENFIN, de appel viel niet ver van de boom en Heidi en Leni doen nu dus ook sámen shoots. In lingerie enzo. En aangezien de vrije jaren 70 ver achter ons liggen, en we op het strand meer hoofddoekjes zien dan blote tieten, is daar natuurlijk OPHEF over. Iets met 'te jong', iets met 'moeder en dochter', iets met 'moreel kompas' en we lezen in het AD zelfs iets als 'de link met een incestueuze sfeer'. Nou ja. Aan u de vraag: een lingerieshoot met moeder en dochter, kan dat?