Wegens talloze mailtjes aan meeramerikaansnichenieuwsop@geenstijl.nl kunnen we niet om deze follow-up heen. En jullie hebben natuurlijk ook gewoon gelijk. Als een van de richting-bepalende mediapersoonlijkheden uit het land waaruit Europa elk discourse importeert die niet ophoudt over 'conservatieve familiewaarden', het belang van het kerngezin en een nauwverholen nostalgie naar de jaren 50, dan is het inderdaad het vermelden waard als ook dat onderaan de streep gewoon een giftige charlatan blijkt.

[Sowieso bestaat Westers conservatisme helemaal niet. Het is gewoon een neurotische ontkenning van hoe doordrenkt van de moderniteit we hier nu eenmaal zijn - en dat is niet erg.]

Maar goed, gisteren verscheen dus de onderstaande video van Steven Crowders emotionele mishandeling van zijn destijds hoogzwangere vrouw. En vandaag reageert hij met de bovenstaande video en het onderstaande persbericht. We lezen o.a.: "Due to recent misleadingly edited [LUL NIET, red.] leaks to the tabloid press, without context (...) well, if not privacy, the next best option is truth. And so today, I have filed a motion to officially unseal all files as they relate to the matter of legal record. Finances, relevant medical records including mental health history (...)."

Pure klasse. Maar goed, nu zijn er twee opties waarbij de waarheid mogelijk (maar niet perse en in dit geval zelfs waarschijnlijk niet) in het midden ligt. Óf echtgenoot Hilary Crowder heeft een uitvoerige therapie-geschiedenis ómdat ze emotioneel mishandeld werd door Steven. Óf ze was zelf altijd al een casus, was zij juist degene die het huwelijk onmogelijk maakte, en gedraagt zich in de onderstaande video opzettelijk op een manier waarin zij gunstig uit de verf komt - "I love you Steven, I'm committed to you" etc. - met de intentie om dit later tegen hem te gebruiken. Steven suggereert in feite het laatstgenoemde, maar beschouw ons vertrouwen in hem als vergaand aangetast.

