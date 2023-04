Drie gekkies bij elkaar, maar de meest on sympathieke is toch wel die huisjemelker Bernard, die zijn pandjes in Amsterdam verhuurt tegen woekerprijzen en zo de huur in de hoodstad omhoog jaagt. En zijn startkapitaal was natuurlijk ons belastinggeld. Misschien even met de prive jet een rondje over de voedselbanken in Nederland om zich over het arme klootjesvolk te kunnen verkneukelen ?