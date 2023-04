Zit al een paar uur in mijn hoofd, de misheard lyrics versie ook nog.

The Slow Readers Club - How Could You Know

www.youtube.com/watch?v=5baU3gDFi_E



Correct: "He don't mean no harm

He's a good man lost in the dark"



In mijn hoofd: "He don't mean no harm

He's a goatman, locked in the barn"