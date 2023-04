Gervonta Davis (wiki, Insta, 29 (26 KO's) - 0) en Ryan Garcia (wiki, Insta, 23 (19 KO's) - 1), de twee ongeslagen supersterren van het lichtgewicht. Garcia staat bekend om een linker hoek die zo snel is dat het blote oog deze daadwerkelijk niet registreert, en Davis is gewoon een algeheel enigma. Eergisteren troffen de twee elkaar dan eindelijk voor het eerst en het enigma Davis won overtuigend. Eerst veroorzaakte hij de tweede knockdown van Garcia's carrière met een vernietigende linkerhoek in het gezicht. En vervolgens scoorde hij een KO per leverstoot die zó kort was dat je je afvraagt hoe het eigenlijk mogelijk is over zo'n korte afstand zoveel inslag te genereren. Onvoorstelbaar knap allemaal. Alle KO's en highlights van beide heren na de breek.

Davis versus Vasyl Lomachenko WANNEER?

Wat een klappers

Garcia's KO's

Davis' KO's

Ja, onvoorstelbaar

Het blijft een fascinerende techniek