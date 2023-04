Eigenlijk moet ik wel een beetje lachen om die mensen die allemaal uit de onderlaag of de net-niet laag of de bijna middenstand laag komen die helemaal lyrisch zijn over mensen zoals Elon Musk. Het is een sprookje voor ze en geloven tot in hun tenen dat Musk helemaal zelf een softwareprogrammeur, auto ingenieur en raketgeleerde is die ook nog eens de beste Chief (CEO) is die je maar kan bedenken.

De feiten spreken voor zich. Twitter is tenminste met 50% in waarde gedaald en zelfs dat is een fikse overschatting volgens de meeste analisten. Tesla. Bliep bliep tuut. Elon is de eerste man in de wereld die 100 miljard dollar wist te verdienen, oh wacht, sorry, verliezen binnen 1 jaar tijd. Ja. Tesla was zoiets als Bitcoin. Een Ponzi scheme.

Elon is nep, en hij is goed in nep zijn. Hij kan marketen en verkopen, beloftes doen die hij nooit waarmaakt (je twijfelt, zoek het op). Oh en hij claimt graag erkenning voor zaken waar hij feitelijk nog nooit iets voor gedaan heeft. Klinkt bekend?

Ja, dus dan gaan we eventjes naar Donald Trump. Jep, zelfde type oplichter maar Trump kan echt niets anders dan de boel belazeren. Elon is tenminste slimmer dan dat. Hij kan daadwerkelijk raketten de ruimte insturen door heel goed personeel te huren. Zelf kan hij niets behalve het centrum van de aandacht zijn maar hij is slim genoeg om te weten dat hij geen "stable genius" is. Wel zijn imago maar Elon weet beter en ik en velen anderen ook.

Okay... Side step. Kid Rock. Ooit van gehoord? Kerel is schatrijk geboren en verkoopt zich als semi-metal, country, hip hop trailer-trash.

En dan zie je het patroon. Waarbij ik wel moet aanmerken dat Kid Rock als enige in dit clubje, hoe nep hij ook is, wel een beetje meer talent heeft dan alleen maar praatjes maken.